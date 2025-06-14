العراق يمدد غلق الأجواء حتى مساء الأحد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتمديد إغلاق الأجواء العراقية لغاية الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد، وذلك بعد تقييم الوضع من قبل السلطات.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، عن تمديد غلق الأجواء العراقية، فيما استثنت البصرة خلال ساعات النهار فقط.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تقرر تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد".

وأضافت "باستثناء مطار البصرة الدولي، الذي يسمح فيه بتسيير الرحلات خلال ساعات النهار فقط".

كما أعلنت وزارة النقل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عن فتح الأجواء الجنوبية العراقية أمام حركة الطائرات الهابطة والمغادرة إلى مطار البصرة الدولي وخلال فترة النهار فقط، بعد فترة من الإغلاق الاحترازي الذي جاء نتيجة التوترات الأمنية الإقليمية".

وأضافت أن "فتح الأجواء الجنوبية العراقية أمام حركة الطائرات الهابطة والمغادرة إلى مطار البصرة الدولي وخلال فترة النهار فقط، جاء بعد تقييم مستفيض للأوضاع الجوية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة الملاحة الجوية والطائرات القادمة والمغادرة من وإلى مطار البصرة ، بما ينسجم مع المعايير الدولية لسلامة الطيران المدني".

وبينت أن "فتح الأجواء الجنوبية يأتي كخطوة أولى ضمن خطة تدريجية لإعادة تشغيل المجال الجوي العراقي، وفقاً للتقييمات الفنية والأمنية المستمرة، مع التشديد على أن سلامة المسافرين والطيران المدني تبقى أولوية قصوى".