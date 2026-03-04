العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي 72 ساعة إضافية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت السلطة في تنويه ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "إغلاق الأجواء العراقية تقرر تمديده لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل".

وأضافت أن القرار يأتي "استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية".

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد مددت، يوم الاثنين الماضي، تمديد تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة أخرى جراء استمرار التوترات الامنية في المنطقة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.