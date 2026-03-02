العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي 48 ساعة اضافية

شفق نيوز - بغداد

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، تمديد تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة أخرى جراء استمرار التوترات الامنية في المنطقة.

وأعلنت السلطة في بيان اليوم، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 12:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC)، ولغاية الساعة الـ 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء وذلك كإجراء مؤقت و احترازي".

وعزت اتخاذها هذا القرار إلى "التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية وبعد مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة، على أن تتم إعادة تقييمه تبعاً لما يستجد من مستجدات".

وفقا للبيان فإنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي تحديثات تصدر بهذا الشأن تباعاً".