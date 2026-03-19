العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة إضافية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الخميس، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت السلطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يقضي بتمديد الإغلاق اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس 19 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد المقبل".

وأضاف البيان أن "القرار جاء استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، مشيرا إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".