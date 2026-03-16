العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة إضافية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت السلطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يقضي بتمديد الإغلاق اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين 16 مارس / آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) وحتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.

وأكدت سلطة الطيران المدني أنه سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.