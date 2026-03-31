العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة اضافية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة.

وذكرت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سريان القرار يبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC)، ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 3 نيسان 2026، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأضافت أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد النظر فيه وفقاً للمستجدات".

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقة".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.