العراق يمدد إغلاق أجوائه لـ72 ساعة إضافية

شفق نيوز – بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، يوم السبت، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة.

وذكرت السلطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار يبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت 7 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي)، ويستمر لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضاف البيان أن القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات، مشيراً إلى إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.