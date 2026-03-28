العراق يمدد إغلاق أجوائه حتى ظهر الثلاثاء القادم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم السبت، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة.

وبحسب بيان لسلطة الطيران، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قرار تمديد الإغلاق بدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت 28 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

ووفق البيان، يأتي هذا القرار استناداً إلى "التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية" على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.