العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة إضافية تحسباً للتداعيات الإقليمية

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، تمديد تعليق الملاحة الجوية في البلاد لمدة 72 ساعة أخرى، تزامناً مع استمرار التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت السلطة في بيان رسمي، أنها قررت استمرار إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، اعتباراً من الساعة الـ 12:00 ظهر اليوم 22 آذار/ مارس (09:00 بالتوقيت العالمي UTC)، ولغاية الساعة الـ12:00 من ظهر يوم الأربعاء المقبل، واصفةً الإجراء بأنه "احترازي مؤقت".

وأكد البيان أن القرار اتُّخذ بناءً على التقييم المستمر للمشهد الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن تُراجع هذه القيود وفقاً للمستجدات، لافتةً إلى أنها ستُخطر شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي تحديثات تطرأ لاحقاً.