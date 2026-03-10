العراق يمدد إغلاق اجوائه 72 ساعة اضافية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الثلاثاء، تمديد تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 72 ساعة أخرى "كإجراء احترازي مؤقت" جراء استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت السلطة في تنويه ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة تم تمديده لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأضافت أن القرار يأتي "استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية".

وأشارت إلى أنه "سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد مددت، في 4 آذار/ مارس الجاري، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 72 ساعة أخرى جراء استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.