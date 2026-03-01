العراق يمدد إغلاق أجوائه 24 ساعة إضافية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، تمديد تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 24 ساعة أخرى، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت السلطة في بيان، إلى "تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 12:00 ظهراً من هذا اليوم ( 9:00 UTC ) ولغاية الساعة الـ 12:00 ظهراً من يوم غد الاثنين، وذلك بشكل مؤقت احترازي.

وأوضحت أن "هذا الإجراء يأتي هذا استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية في المنطقة، وبناءً على مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة على أن تتم إعادة تقييم القرار وفقاً لما يستجد من تطورات".

"وسيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً"، وفقا لبيان سلطة الطيران المدني.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد قررت أمس السبت إغلاق أجواء البلاد مع بدء الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد إيران.