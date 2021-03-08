العراق يمدد حظر التجوال الصحي لمدة اسبوعين اخرين

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للسلامة الوطنية، الإثنين، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن حزمة إجراءات وقائية بسبب تفشي فيروس كورونا في العراق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن القرار جاء "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة".

وبينت "سيتم حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

قررت الحكومة العراقية، في 13 من شباط الماضي، فرض حظر للتجوال وإغلاق المدارس وأماكن عامة بينها المساجد ومراكز التجميل، للحد من الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد تسجيل البلاد تصاعدا في وتيرة الإصابات بكورونا في الفترة القليلة الماضية.