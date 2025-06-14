العراق يمدد حظر الرحلات الجوية ويعيد مسافريه وحجاجه براً لأرض الوطن

شفق نيوز/ قررت سلطة الطيران المدني في العراق، تمديد إغلاق الاجواء العراقية لغاية الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت بعدها يتم تقييم الوضع في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين اسرائيل وايران، وفقا لما أفاده مصدر في وزارة النقل لوكالة شفق نيوز.

في غضون ذلك أكدت سلطة الطيران المدني في بيان، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد (الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت UTC)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0378/25.

وأوضح البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني.

وفي السياق أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان أن وزارة النقل باشرت بالعمل الفوري حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من؛ الأردن، والكويت، وتركيا، على إعادة المسافرين العراقيين الى أرض الوطن، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة.

وأضاف البيان، أن هيئة الحج والعمرة، باشرت بتوجيه من السوداني، و بالتنسيق مع وزارة النقل، بإعادة تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار المقدسة، وتأمين عودتهم الى أرض الوطن.

هذا وقررت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.

وكان العراق قد أعلن، يوم أمس الجمعة، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره لقيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة.