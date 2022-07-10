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العراق يلغي اعترافه بـ27 جامعة إيرانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T11:21:27+0000
العراق يلغي اعترافه بـ27 جامعة إيرانية

شفق نيوز/ ذكر موقع "إيران انترناشيونال" الايراني، يوم الاحد، ان العراق حذف 27 جامعة ايرانية من قائمة الجامعات التي تعترف بغداد بشهاداتها.

ونقل الموقع الإيراني عن نائب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا هاشم داداشبور، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قوله ان "العراق تبنى للعام الدراسي الحالي، شروطاً صارمة في نظام التقييم الخاص به حول الجامعات".

وبحسب الموقع فإن لائحة الجامعات هذه تتعلق بالطلاب العراقيين الساعين لمواصلة تحصيل دراستهم في الخارج وفق المنح المقدمة من الحكومة.

وأوضح المسؤول الايراني ان وزارة التعليم العالي العراقية اعتمدت من أجل تقييمها هذا، على نظام "تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية"، و"تصنيفات جامعة كيو اس العالمية"، و"تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية"، وهو ما قلص عدد الجامعات الايرانية المعترف بها عراقياً من خلال شطب بعض المؤسسات التعليمية الايرانية.

ولفت داداشبور إلى أن القرار العراقي لا يتعلق بجامعات ايران بشكل محدد، اذ انه جرى ايضاً حذف العديد من الجامعات من بيلاروسيا والأردن ولبنان من اللائحة العراقية، مشيرا الى ان هذه اللائحة العراقية ما زالت تضم 14 جامعة من ايران.

وأشار المسؤول الإيراني؛ الى وجود 56 الف طالب عراقي يتابعون دراساتهم حالياً في الجامعات الايرانية.

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