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العراق يلجأ إلى الفرق الميدانية لاحتواء تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-14T14:18:21+0000
العراق يلجأ إلى الفرق الميدانية لاحتواء تفشي كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، يوم الاربعاء، تشكيل فرق ميدانية لمتابعة الاجراءات الصحية في الأماكن العامة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة شفق نيوز؛ أن الوزارة شكّلت فرقاً مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات الصحية في المحلات والأسواق والمطاعم ومجمعات التسوق والأماكن العامة.

وتوعدت الوزارة بمحاسبة المخالفين للإجراء وفق القانون.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ألغى العراق تدريجياً القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، وأبقى على التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وجاء إلغاء القيود رغم أن البلد لا يزال يسجل أعداد إصابات ووفيات يومية مرتفعة بالفيروس، وسط شكاوى متكررة من السلطات الصحية من عدم التزام السكان بإجراءات الوقاية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وزارة الصحة العراقية بتجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس حاجز 10 آلاف حالة.

وبلغت الإصابات المؤكدة بالعراق، حتى الآن، 413 ألفاً و215، بينها 10021 وفاة، و347 ألفاً و396 حالة شفاء.


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