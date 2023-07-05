العراق يكشف عن مشاركة طائرة "الأحلام" في إعادة حجاجه

شفق نيوز / كشفت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية التفويج العكسي لحجاج "بيت الله" من السعودية إلى البلاد، لافتة إلى أن ذلك يجري عبر استنفار خطوط النقل الجوي والبري.

فيما يخص النقل البري، أوضحت الناطق باسم الوزارة، شذى الراضي، لوكالة شفق نيوز، أن "أربعة حافلات تقل حجاج بيت الله، ستصل يوم غد إلى محافظتي الأنبار وصلاح الدين"، مبينة أن "في نفس الوقت ستنطلق 11 حافلة من المدينة المنورة باتجاه العراق".

وعن النقل الجوي، أشارت الراضي، إلى أن "أول رحلة جوية تمت يوم الاثنين الماضي، وما تزال متواصلة حتى الآن، وتزيد عن 5 رحلات يومياً وتتم عبر مطاري النجف وبغداد".

وأضافت أن "جميع طائرات الخطوط الجوية العراقية الحديثة، ومن بينها طائرة الأحلام (دريم لاينر) التي تسلمتها حديثاً من شركة بوينغ، تشارك في عمليات إعادة الحجاج العراقيين إلى البلاد".