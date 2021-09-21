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العراق يكشف عن تحرك لتنظيم الأسرة وتحديد النسل

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-21T09:07:09+0000
العراق يكشف عن تحرك لتنظيم الأسرة وتحديد النسل

شفق نيوز/ كشف وزير التخطيط العراقي خالد بتال، يوم الثلاثاء، عن تحرك لإعداد برنامج لتنظيم الأسرة وتحديد الولادات بالعراق.

وقال بتال لـوكالة شفق نيوز، إن "زيادة النسبة السكانية بالبلاد من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق"، مشيرا إلى إن "اللجنة العليا للسكان تتجه لوضع برنامج خاص بقانون الموازنة للعام 2022 لتنظيم الاسرة والولادات".

وأضاف إن "لمعالجة ازمة السكن سنذهب بتجاه تنظيم الأسرة وسنوفر الأدوات اللازمة لنجاح ذلك من خلال تطبيق قواعد تباعد الولادات".

وبين بتال، إن "البعض يتحسس من تقليل الولادات وتحديد النسل وسنعالج ذلك بالفترة المقبلة".

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