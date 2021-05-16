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العراق يكشف سبب تراجع فحوصات PCR وانخفاض الإصابات اليومية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T17:59:40+0000
العراق يكشف سبب تراجع فحوصات PCR وانخفاض الإصابات اليومية

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، عن أسباب تراجع عدد الفحوصات اليومية لكشف الحالات الموجبة أو السالبة الخاصة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة، ربى فلاح حسن لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض عدد الفحوصات اليومية ليس بسبب عدم توفر المسحات في المؤسسات الصحية الرسمية، لكن بسبب الحظر الشامل وعطلة عيد الفطر، التي أدت إلى قلة مراجعة المواطنين للمؤسسات الصحية".

وأضافت حسن، أن "هذا الأمر أثر على عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا"، مردفة بالقول "نحن لا نعتمد على الموقف الوبائي ليوم أو أكثر".

وحول تقييم الوضع الوبائي في العراق، أشارت إلى أن "التقييم يتطلب وقتا طويلا لدراسة الموقف بشكل دقيق ومدروس وعلى ضوئه يتم اتخاذ القرارات والإجراءات".

وأسفرت الفحوصات التي أجرتها مختبرات وزارة الصحة العراقية والبالغ عددها 17188، يوم الأحد، عن تشخيص 2455 حالة موجبة، وتعافي 5624 من الإصابة، ووفاة 24 مصابا جراء مضاعفات الفيروس التاجي.

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