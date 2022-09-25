سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يكشف حقيقة تأجيل انطلاق العام الدراسي بسبب تظاهرات مرتقبة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-25T10:11:37+0000
العراق يكشف حقيقة تأجيل انطلاق العام الدراسي بسبب تظاهرات مرتقبة

شفق نيوز / كشفت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي مطلع الشهر المقبل، بسبب ترقب خروج تظاهرات حاشدة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وأخبر مصدر مسؤول في الوزارة، وكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تتحدث عن تأجيل بدء العام الدراسي لمطلع الشهر المقبل بسبب تظاهرات مرتقبة لـ(حراك تشرين) غير صحيحة، ولن يتم اتخاذ هكذا قرار اطلاقاً حتى هذه الساعة".

وأضاف المصدر، أن "خلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع للجنة الرأي في وزارة التربية، وسيتم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي خلال الأسبوع الحالي، ومن المرجح أن يكون موعد بدء العام الدراسي بداية الشهر المقبل، ويبقى القرار بيد لجنة الرأي عند اجتماعها المرتقب".

يأتي ذلك، في ظل الأنباء المتداولة، حول تأهب لانطلاق تظاهرات شعبية في بغداد، وعدد من المحافظات العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019.

related

عام دراسي جديد بإجراءات صحية استثنائية (صور)

Date: 2021-11-01 07:57:51
عام دراسي جديد بإجراءات صحية استثنائية (صور)

محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

Date: 2021-03-12 18:21:26
محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة

Date: 2019-07-31 13:18:08
التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة

التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية

Date: 2022-01-17 12:59:39
التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية

وثيقة.. التربية العراقية تلغي العمل بنظام الكورسات وتعود للدوام الفصلي

Date: 2021-11-07 11:03:58
وثيقة.. التربية العراقية تلغي العمل بنظام الكورسات وتعود للدوام الفصلي

التربية توجه مديرياتها بضرورة انسيابية الدوام

Date: 2019-10-27 09:39:25
التربية توجه مديرياتها بضرورة انسيابية الدوام

تسريب الاسئلة.. جهات أمنية تتسلم القضية من التربية والأخيرة: الموضوع خرج من ايدينا

Date: 2022-06-03 20:21:52
تسريب الاسئلة.. جهات أمنية تتسلم القضية من التربية والأخيرة: الموضوع خرج من ايدينا

التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية

Date: 2020-09-19 09:30:56
التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية