العراق يكشف حقيقة تأجيل انطلاق العام الدراسي بسبب تظاهرات مرتقبة

شفق نيوز / كشفت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي مطلع الشهر المقبل، بسبب ترقب خروج تظاهرات حاشدة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وأخبر مصدر مسؤول في الوزارة، وكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تتحدث عن تأجيل بدء العام الدراسي لمطلع الشهر المقبل بسبب تظاهرات مرتقبة لـ(حراك تشرين) غير صحيحة، ولن يتم اتخاذ هكذا قرار اطلاقاً حتى هذه الساعة".

وأضاف المصدر، أن "خلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع للجنة الرأي في وزارة التربية، وسيتم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي خلال الأسبوع الحالي، ومن المرجح أن يكون موعد بدء العام الدراسي بداية الشهر المقبل، ويبقى القرار بيد لجنة الرأي عند اجتماعها المرتقب".

يأتي ذلك، في ظل الأنباء المتداولة، حول تأهب لانطلاق تظاهرات شعبية في بغداد، وعدد من المحافظات العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019.