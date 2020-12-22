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العراق يكشف حقيقة ايقاف رحلاته الجوية بسبب كورونا الجديد

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-22T12:30:38+0000
العراق يكشف حقيقة ايقاف رحلاته الجوية بسبب كورونا الجديد

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية العراقية حسين جليل، اليوم الثلاثاء، حقيقة ايقاف الرحلات لعدد من الدول الاوربية بسبب سلالة فيروس "كورونا" الجديد.

وقال جليل، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يصدر اي قرار وتعليمات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن ايقاف الرحلات لعدد من الدول الاوربية بسبب سلالة فيروس كورونا الجديد".

وأكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية العراقية، أن "الرحلات مستمرة وهي تجري بشكل طبيعي، ولم تصدر اي تعليمات جديدة، لنا، حتى اللحظة".

وقرّرت عدد من دول العالم بينها المجاورة للعراق تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، كما عززت العديد من دول العالم إجراءاتها الاحترازية في وقت لم تتضح فيه بعد كل خصائص الفيروس الجديد.

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