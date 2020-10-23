العراق يكشف إحصائية صادمة لحالات الانتحار في 3 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة تسجيلها العشرات من حالات الانتحار خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، إن "الوزارة سجلت 56 حالة إنتحار خلال أقل من ثلاثة اشهر"، في محافظات العراق كافة بإستثناء إقليم كوردستان.

وبحسب إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان، إلى 519 في عام 2019.

وعن العقوبة المتوقعة الصدور من القضاء العراقي بحق المرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة ببغداد قال اللواء معن إن العقوبة التي ستنالها هي "الأعدام".

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون، الأحد، امرأة عراقية ترمي طفل له من العمر ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب المعلومات فأن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة، ما دفع السلطات لاعتقالها على الفور.