العراق يكسب قضية رفعتها شركة أجنبية بشأن استثمار "كورك"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، يوم الاثنين، عن كسب شركة اجيليتي على قضية استثماراتها في شركة كورك تيلكوم.

وقال الخويلدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعُلن لأبناء شعبنا العراقي خبر انهاء قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي ومقره واشنطن وحسم الدعوى المرفوعة ضد جمهورية العراق ممثلة بهيئة الاعلام والاتصالات المقدمة ضدها اجحافا من قبل شركة اجيليتي على قضية استثماراتها في شركة كورك تيلكوم، والتي حاولت طيلة الفترة المنصرمة استغلالها لتشويه سمعة الاستثمار بقطاع الاتصالات في العراق، وسمعة جهة قطاعية مهمة وهي هيئة الاعلام والاتصالات التي تحمل العاملون في ادارتها اشد واقسى انواع الطعن بسمعتهم، كما استثمرها بعض ضعاف النفوس لاستغلالها ابشع استغلال ضد الهيئة وكوادرها".

وأضاف "رغم كل ما حصل من لغط اعلامي الا اننا امتنعنا عن الرد عليه للمحافظة على سمعة العراق اولا وافساح المجال للجهات الدولية لتبيان الحقيقية التي طال انتظار التنازع فيها امام المحافل الدولية طيلة اربع سنوات منصرمة، و لحقنا من جرائها اثر كبير بسمعتنا و تحملنا فيه الكثير ، الا اننا التزمنا الصمت لحين بيان عدالة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي باسقاط دعوى شركة اجيليتي ورد مطالبتها العراق سداد مبلغ ٨٠٠ مليون دولار".

وتابع الخويلدي "رغم توظيف اجيليتي محققين خاصين حاولوا تقديم دفوعات اضرت بسمعة العاملين في ادارة الهيئة وصرامة إجراءاتها القانونية لتتضح بعدها عدالة المحكمة الدولية وتأمر برد واسقاط الدعوى وتحميل أجيليتي دفع تكاليف تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي لجمهورية العراق".