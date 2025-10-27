العراق يكسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائية مقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، التي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره 49 مليون دولار أميركي من الحكومة العراقية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود.

وأضاف أن الشركة حاولت لاحقاً اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل تمكن من تفنيد جميع الدفوع المقدمة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي.

وأكد راضي أن الدائرة القانونية بذلت جهوداً متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق، موضحاً أن هذا "الانتصار يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".