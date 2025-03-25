العراق يكتشف نوعاً جديداً من العناكب على مستوى العالم

شفق نيوز/ تمكن تدريسيون من كلية التربية للعلوم بجامعة ذي قار جنوبي العراق، وجامعة Turku الفنلندية، من اكتشاف نوع جديد من العناكب على مستوى العالم.

وهذا الانجاز الاكاديمي حققه الأستاذ المساعد غسان عدنان، التدريسي في كلية التربية للعلوم من خلال نشر دراسة جديدة بالتعاون مع الدكتور Alireza Zamani من الجامعة الفنلندية المذكورة.

وتمت تسميته هذا النوع المكتشف من العناكب بـ (أور) Eresus urus Al-Yacoub & Zamani, 2025، اعتزازًا بحضارة أور العريقة في بلاد ما بين النهرين خلال القرن 21 قبل الميلاد، وفقا لبيان صادر عن جامعة ذي قار اليوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن صور البحث قد تم اختيارها كصورة غلاف للعدد الحالي من مجلة Arachnology البريطانية، مما يعكس أهمية ودقة العمل البحثي المنجز.

وهذه المجلة تصدر عن جمعية (BAS) البريطانية المتخصصة لدراسة علم العناكب في العالم والتي تأسست في العام 1958 من القرن المنصرم، وهي من أقدم الجمعيات المتخصصة في هذه المجموعة الحيوانية

وذكرت جامعة ذي قار أيضا في بيانها أنه، تم توثيق هذا النوع الجديد في موقع WSC السويدي المتخصص في توثيق أنواع العناكب وانتشارها في العالم.

كما أشار البيان إلى أنه تم جمع عينات الذكور والإناث من هذا النوع الجديد في محافظة ذي قار، وتحديدًا من منطقتي الشطرة والناصرية. يُصنف ضمن العناكب المسماة بالعناكب الدعسوقة (Ladybird spider).

واختتمت جامعة ذي قار بيانها بأن، هذه الدراسة تمثل إضافة علمية مهمة في مجال التنوع البيئي، حيث تساهم الاكتشافات الجديدة في فهم الأنظمة البيئية بشكل أوسع وتعزيز الجهود المبذولة لحماية التنوع الأحيائي، خاصة في المناطق التي لم يتم استكشافها بيئيًا بشكل كافٍ.