العراق يكتشف موقعًا أثريًا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، يوم الثلاثاء، عن تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك، حيث أظهرت التنقيبات أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم (الألف الثالث والثاني قبل الميلاد).

وقالت الهيئة في بيان اليوم، ان البعثة الاولى التابعة لها "كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة".

وأضاف البيان أن البعثة الثانية (..) عثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، مما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.