العراق يقلص أجواء الطيران العسكري ويزيد مساحة المدني

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية، يوم الخميس، تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري، مما يزيد من مساحة الأجواء المخصصة للطيران المدني.

وأوضح مدير عام الشركة، عباس صبار البيضاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير النقل، قبل طلب الشركة لتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار تأهيل الأجواء العراقية وصالات مطار بغداد الدولي ضمن الحملة الكبيرة التي أطلقتها الشركة للارتقاء بواقع الخدمات الجوية".

وأكد البيضاني، أن هذا الإجراء سيعطي فسحة أكبر لعبور الطيران المدني ويفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي، ما يخدم الشركات لعبور الأجواء العراقية بوقت قياسي ويزيد من أعداد الطائرات العابرة، ويعظم إيرادات الشركة.