العراق يقع تحت تأثير جوٍّ متقلب: امطار ورياح وتصاعد للغبار في عدة محافظات

شفق نيوز/ توقع راصد جوي هطول أمطار وتصاعد للغبار في عدة محافظات عراقية الليلة ويوم غد الاثنين.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "اتجاه نزول المنخفض من جهة الشرق ليس في صالح العراق الذي سيتعرض لهطولات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء".

وأضاف أن "هطول الامطار المتوقع هذه الليلة ويوم غد سيكون على الأنبار ونينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى وكربلاء وبابل والبصرة وبادية السماوة وبادية النجف واربيل"، مرجحا أن يكون هنالك تطور للحالة الجوية.

وتابع؛ "لا يستبعد تشكل موجات غبار في مناطق محدودة مع بعض النشاط بالرياح السطحية المتقلبة".

ولفت إلى ان "تأثير المنخفض حسب حركته الحالية سيكون شديد على دول حوض الخليج كما نوهنا سابقا، لذلك نشاهد التخبطات في توقعات نماذج الطقس العالمية في هكذا نزولات شرقية لان حركتها تخضع لتأثير المنظومات المجاورة غربا وجنوبا وشرقا".

وأشار إلى أن "ما حدث اليوم في سلطنة عمان من سيول جارفة وضحايا للاسف هو بداية تأثير موجة قصيرة انفصلت من المنخفض الام المتواجد حاليا فوق ايران، ويتجه جنوبا وسيكون تأثيرة يوم الاثنين والثلاثاء أقوى بالتأكيد ودول الخليج التي تقع عند السواحل عليها الحذر"، لافتا إلى وجود تحرك للسحب التي تتواجد حاليا جهة غرب وشمال غرب العراق.

وفي غضون ذلك؛ أعلن مصدر في دائرة الأنواء الجوية في كركوك، مساء يوم الاحد، ان عاصفة ترابية ضربت كركوك وأثرت على مدى الرؤيا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عاصفة ترابية كبيرة وصلت الى كركوك وهي قادمة من الأجزاء الغربية للبلاد وأنها اثرت على مستويات الرؤية حيث كان تأثيرها الأوّلي على قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك".

وأكد أن "العاصفة الترابية سيكون لها تأثير على المصابين بالأمراض التنفسية ومصابي الربو".