العراق يقطع خدمة الأنترنت صباحاً لبضعة أيام لهذا السبب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد، قطع خدمة الانترنت لبضع ساعات وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء، وجه بقطع خدمة الانترنت من الساعة (4 - 7) صباحاً من تاريخ 2023/9/17 ولغاية 2023/9/28 ، بناءً على طلب وزارة التربية".

واضاف، "بهذا الصدد نرجو ان تقوم وزارة التربية بايجاد حلول بديلة لمشكلة اسئلة الامتحانات اذ لا تؤيد وزارة الاتصالات قطع خدمة الانترنت".