العراق يقر مكتبة وثائقية باسم عراب الاطاحة بصدام

شفق نيوز/ أقرّ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، يوم الاحد، المنهاج الخاص بافتتاح مكتبة في دار الكتب والوثائق العراقية باسم السياسي الراحل أو مايطلق عليه "عراب" الإطاحة بالنظام السابق أحمد الجلبي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ناظم استقبل في مكتبه بوزارة الثقافة عائلة السياسي الراحل أحمد الجلبي، ممثلةً بسالم الجلبي، وتمارا الجلبي، وناقش معهما افتتاح مكتبة باسم (أحمد الجلبي) في دار الكتب والوثائق بعد أن قررت عائلة الجلبي إهداء مكتبته الشخصية إلى دار الكتب والوثائق مع عددٍ من اللوحات الفنية.

واشارت الى ان وزير الثقافة أقرّ منهاج الاحتفالية التي ستقام بالمناسبة، وتحديد عدد المدعوين على أن يكونوا من أساتذة الجامعات والأدباء، وبيت الحكمة، ورئيس المجمع العلمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوعز ناظم بإكمال الإجراءات التنظيمية والادارية لتنظيم الاحتفالية بصورة مثلى واعتماد خبراء فنيين من دائرة الفنون العامة لتقييم اللوحات التي تضمها المكتبة وآلية عرضها.

وكانت دار الكتب والوثائق قد خصصت في وقت سابق قاعةً لمكتبة باسم السياسي الراحل أحمد الجلبي.

يشار إلى أن السياسي الراحل أحمد الجلبي يعد أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت بتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية على الإطاحة بنظام صدام حسين، ويطلق عليه عادة "عراب غزو العراق".