العراق يقر إجراءات حكومية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية

شفق نيوز/ أعلن وزير البيئة نزار آميدي يوم الخميس، حصول موافقة مجلس الوزراء العراقي على إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية.

وذكر آميدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الموافقة جاءت "بعد جهود حثيثة ومتابعة واستثنائية والتي تضمنت الاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات المشعة في العراق المحُدّثة و الإستراتيجية الوطنية لإدارة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ في العراق NORM فضلا عن استراتيجية آلية وطرائق معالجة النفايات المشعة في العراق".

وبين آميدي؛ أن "موافقة مجلس الوزراء على إقرار هذه الإستراتيجيات يعد خطوة إيجابية ومهمة من خلال تأسيس قاعدة علمية رصينة في مجال التعامل مع النشاط النووي والإشعاعي وإدارة النفايات المشعة في عموم العراق وذلك بوضع حقيبة وطنية تنظم إجراءات معالجة وإدارة النفايات المشعة في العراق وفق الطرق العلمية السليمة والآمنة بيئياً".

ونقل البيان عن مدير مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني قوله؛ إن "هذه الاستراتيجيات تهدف الى حماية المواطنين والبيئة من المخاطر المحتملة للتلوث الإشعاعي ، وإعلان العراق خالياً من التلوث الإشعاعي وتسهم في تعزيز فرص الإستثمار من أجل دعم الإقتصاد الوطني".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر أيضاً خلال الجلسة تدريس كورس الفيزياء الصحّية في معهد الطب الفني، وقسم التلوث الإشعاعي في معهد التكنولوجيا.