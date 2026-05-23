العراق يقر الخطة الزراعية الصيفية وتأكيد على استخدام تقنيات الري الحديثة

شفق نيوز- بغداد

أقرت وزارتا الموارد المائية والزراعة، يوم السبت، الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، وسط تأكيد على اعتماد تقنيات الري الحديثة.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تضمنت زراعة (361,900) دونم من محصول الشلب، إضافة إلى محاصيل الخضر الصيفية والذرة الصفراء، على أن تنطلق عمليات الاستزراع ابتداءً من 20 حزيران 2026".

وأكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، وفقا للبيان، التزام الوزارة بتأمين الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة، وفق السياسة المائية المعتمدة وبما ينسجم مع الخزين المائي والإيرادات المتحققة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت برامج تشغيلية متكاملة لإدارة وتوزيع المياه بين المحافظات بما يحقق العدالة والكفاءة في الاستخدام.

وشدد التميمي على أهمية اعتماد تقانات الري الحديثة والتسوية الليزرية، والحد من الهدر المائي، بهدف رفع كفاءة استثمار الموارد المائية في ظل التحديات المناخية ومواسم الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.