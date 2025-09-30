العراق يقر اعتماد منظومة "الفيزا الإلكترونية" الموحدة

شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اعتماد منظومة الفيزا الإلكترونية الاتحادية كمنصة موحدة لإصدار سمات الدخول إلى العراق وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وبحسب بيان حكومي، ورد الى وكالة شفق نيوز، تهدف المنظومة إلى إصدار وثيقة التأمين الصحي عن طريق شركات التأمين المرخصة من ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ إصدار جميع الوثائق والخدمات الأخرى الخاصة بإدارة شؤون الوافدين والمقيمين بصورة موحدة من خلال الشركة المنفذة للمنظومة.

كما ألزم مجلس الوزراء وزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة، إضافة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلية إقليم كردستان، بعدم منح أي سمة دخول إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين من المنصة، على أن تؤول جميع المبالغ إلى هيئة الضمان الصحي.

كما تعتمد منصة الضمان الصحي لإصدار وثائق الضمان الصحي للفئات غير المشمولة بالفيزا الإلكترونية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للوافدين والمقيمين في العراق.

كما قررت الحكومة العراقية في جلستها، اليوم، دعم مركز الأمن السيبراني بمبلغ تجاوز الخمسة مليارات دينار ضمن جهودها لتعزيز هذا الجانب.

وبحسب ما ذكره البيان، أقر مجلس الوزراء قيام هيئة الإعلام والاتصالات التبرع بمبلغ 5.3 مليارات دينار لدعم المركز الوطني للأمن السيبراني، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.