العراق يقر استراتيجية لحماية البيئة ويعلن "الرزازة وجبل سنام" محميات طبيعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم الأربعاء، عن توصيات وقرارات مهمة صوت عليها مجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، تم التصويت على الإستراتيجية الوطنية للحد من التلوث البيئي (۲۰۲۳-۲۰۳۰) ، والتصويت على إعلان مواقع بحيرة الرزازة في محافظتي كربلاء والانبار، وجبل سنام في محافظة البصرة محميات طبيعية، ومحاور مهمة أخرى تناولها الاجتماع الأول لمجلس حماية وتحسين البيئة في بغداد، والذي يعنى بمتابعة الجانب البيئي والصحي والخدمي للعاصمة.

ونقل البيان، عن وزير البيئة نزار ئاميدي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي لسنة 2023 بحضور نائب رئيس المجلس الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، إنه تم التصويت على الاستراتيجية الوطنية واعتمادها لحماية بيئة العراق من التلوث ولتكون خارطة طريق وخطة عمل لكل قطاعات الدولة، لمعالجة أهم التحديات البيئية .

وأضاف ئاميدي أنه تم التصويت خلال الاجتماع على شمول مشروع معمل فرز النفايات في التاجيات باحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 427 لسنة ۲۰۱۷ ، مشيرا الى الموافقة على تشكيل لجنة من قسم شؤون المجلس ومحافظة واسط لغرض متابعة موضوع تخصيص قطعة الأرض المراد إنشاء موقع الطمر الصحي عليها في محافظة واسط .

وتابع وزير البيئة أنه تم حصول الموافقة على تشكيل لجنة من قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة ودائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط بخصوص موضوع أسباب عدم منح الموافقة البيئية لمشروع ماء ( المسيب - الاسكندرية - جرف الصخر ).

وأكد وزير البيئة بان تفعيل عمل المجلس من العوامل المهمة لتحسين الوضع البيئي، داعيا الجهات المسؤولة في الوزارات المختصة الى تكاتف الجهود ووضع حلول ومعالجات حقيقية لملف البيئة في محافظة بغداد ، لافتا الى أهمية إشراك كل القطاعات التربوية والاعلامية والمجتمع المدني والشباب لإطلاق استراتيجية توعية بيئية تشمل كل الملفات والمواضيع البيئية في البلاد .