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العراق يقر استخدام لقاحين بشكل طارئ لمواجهة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-19T09:49:58+0000
العراق يقر استخدام لقاحين بشكل طارئ لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية في العراق، يوم الثلاثاء، استخدام لقاحين مضادين لفيروس كورونا بـ"شكا عاجل".

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية تقر استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".

ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أن كلفته ضئيلة تقارب 2.50 يورو للجرعة الواحدة (حوالي 3 دولارات)، مقارنة بحوالي 20 دولارا لجرعة لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، وحوالي 30 دولارا لجرعة لقاح مودرنا (Moderna).

اما لقاح "سينوفارم" فيعمل عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.

ولإنتاج اللقاح، أحضر الباحثون في معهد بكين 3 أنواع من فيروس كورونا، من المصابين في المستشفيات الصينية، بالإضافة إلى فيروس متحور يستطيع التكاثر، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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