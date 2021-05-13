العراق يقرر إيقاف الحظر الشامل واستئناف الجزئي طيلة ايام الاسبوع

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل والاكتفاء بالجزئي، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعاقبة المخالفين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على توجيه رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقرر إيقاف حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات، طيلة أيام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساء الى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

وأكدت على "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي وقاعات المناسبات ودور السينما والمسابح والمتنزهات ومراكز التجميل والمساجات خلال فترة العيد فقط".

وأضافت "السماح بفتح المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي ما بعد فترة العيد من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة التاسعة مساء والاستمرار بغلق قاعات المناسبات ودور السينما والمسابح".

وشددت اللجنة على "منع استخدام الاراكيل في كافة المطاعم والمقاهي والكافتريات والاماكن الترفيهية الاخرى، وغلق المكان المخالف غلقا تاما لمدة 90 يوما".

وطالبت بـ"التقيد بتطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات الطبية والتباعد البدني داخل وسائل النقل الجماعي كافة ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم"، مؤكدة على "منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات".

وحثت اللجنة على "تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر ذات التجمعات المزدحمة من تاريخ 17/5/2021 ولغاية 20/5/2021 وتعطى الصلاحية للوزراء بتحديد تلك الدوائر ويستثنى منها المؤسسات الصحية والامنية".

وأشارت الى "التأكيد على عدم السماح بدخول المنتسبين والمراجعين كافة الى الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية بدون لبس الكمامات مع الالتزام بمسافة التباعد البدني بين المراجعين مع وضع اللافتات والبوسترات التي تبين ذلك عند المداخل وداخل الابنية".

ولفتت الى ضرورة "متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد البدني في كافة المرافق من قبل الفرق الصحية والجهات الامنية كافة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات وبدون استثناء".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قررت التراجع عن فرض حظر التجوال الشامل والعودة الى الحظر الجزئي، مبيناً أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستصدر الحكومة قرارا برفع حظر التجوال الشامل والإبقاء على الجزئي.