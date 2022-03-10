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العراق يقرر تمديد فترة إقامة المجاميع السياحية إلى 30 يوماً

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-10T12:47:50+0000
العراق يقرر تمديد فترة إقامة المجاميع السياحية إلى 30 يوماً

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، تعديل فترة إقامة المجاميع السياحية.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) قررت تعديل قرارها الخاصة بدخول المجاميع السياحية الدينية.

وأوضح البيان، أن التعديل نص على أن تكون فترة دخول المجاميع السياحية الدينية 30 يوما حدا أقصى من تاريخ الدخول بدلا من 14 يوما بما ينسجم مع المادة 7/ أولا من قانون إقامة الأجانب لسنة 2017.

كما شددت على إبراز شهادة التلقيح الدولية التي تثبت تلقي الوافد إلى العراق والمغادر منه (العراقيين والأجانب أكبر من 12 سنة)، وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من تاريخ 1 من نيسان المقبل.

 

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