العراق يُقدِّم تقرير الشفافية الأول الخاص بالتغيرات المناخية إلى الأمم المتحدة

شفق نيوز - بغداد

قدم العراق تقرير الشفافية الأول الخاص بالتغيرات المناخية BTR إلى سكرتارية الاتفاقية الإطارية للمناخ في الأمم المتحدة.

وقال مدير المركز الوطني للتغيرات المناخية في وزارة البيئة يوسف مؤيد يوسف في تصريح صحفي، اليوم، إن العراق قدم وثيقة تقرير الشفافية الأول للتغيرات المناخية BTR بشكل رسمي الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية UNFCCC، معتبراً هذا التقرير واحداً من أبرز الوثائق الوطنية التي يتوجب على البلدان الأطراف تقديمها كجزء من التزاماتها تجاه اتفاق باريس.

واضاف ان هذا التقرير يعد وثيقة مهمة تدعم المفاوضين العراقيين في إثبات حق العراق في استحصال التمويل الدولي اللازم لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتبين خططه المستقبلية لمشاركة المجتمع الدولي في السعي الجاد و الحثيث للتصدي للاثار المدمرة والخطيرة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأكد يوسف أن المركز الوطني للتغيرات المناخية أنجز هذا التقرير وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF وبمشاركة فريق وطني من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بضمنها ممثلي حكومة اقليم كوردستان.