العراق يقدر تعداد نفوسه مع نهاية 2021

شفق نيوز/ قدرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، اليوم الاحد، تعداد نفوس العراق مع نهاية العام الحالي 2021، مبينة أن العاصمة بغداد تعد اكثر المحافظات بعدد السكان، فيما أشارت إلى أن النمو السكاني للبلاد ما زال مرتفعاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد نفوس العراق وفق التقديرات السكانية للجهاز المركزي للإحصاء سيكون في نهاية 2021 اكثر من 41 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي أن "العاصمة بغداد احتلت المرتبة الاولى بعدد السكان حيث انه من المتوقع ان يكون عدد السكان فيها ما بين 8.750 مليون الى 8.800 مليون نسمة، تليها نينوى بالمرتبة الثانية وبحدود 4 ملايين نسمة ومن ثم البصرة ثالثاً بأكثر من 3 ملايين نسمة، ومن ثم تأتي ذي قار وبابل والسليمانية بأكثر من مليونين نسمة"، لافتا الى ان "اقل المحافظات سكانا هي محافظة المثنى بنفوس 860 الف نسمة".

وأشار الهنداوي إلى أن "نسبة النمو السنوية للسكان البالغة 2.6 بالمئة ما زالت مرتفعة بالرغم من انخفاضها من 3.5 بالمئة قبل عشر سنوات، حيث ان تحويل هذه النسبة لرقم فاننا نتحدث عن حجم زيادة سكانية سنوية تتراوح ما بين 850 الف الى مليون نسمة سنوياً"، موضحاً أن "العراق يعد ثاني اكبر نمو سكاني من بين الدول العربية بعد مصر".

ولفت الهنداوي إلى أن "وزارة التخطيط ومن اجل تقليل تأثير النمو السكاني المتزايد والاستفادة من هذه الزيادة فأنها بدأت منذ سنوات سابقة بإدماج البعد السكاني ضمن خطط التنمية، وايضاً وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى".

وأوضح أن "هذه السياسات تستند الى مجموعة من المسارات تهدف من لتحويل الزيادات السكانية من عبء على التنمية الى سياسات تنموية فاعلة منها الاهتمام بالشباب التي تعد الشريحة الاكبر من خلال تمكينهم وتوفير فرص عمل لهم وايضاً توفير السكن ومسار الصحة من خلال توفير اوضاع صحية افضل ومسار التعليم ومسار توفير الخدمات والبنى التحتية ومسار المرأة وتمكينها ومسار شراكة مع القطاع الخاص".

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.