العراق يقترح على "اليونسكو" إدراج مولد النبي وملف القرآن في لائحة التراث العالمي

شفق نيوز - بغداد

أعلن الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو) في باريس، أسعد تركي سواري، يوم الثلاثاء، تقديم مقترحين بشأن إدراج مناسبة مولد نبي الإسلام محمد، وملف القرآن على لائحة التراث العالمي.

وقال سواري في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، انه "قدم المقترحين في اجتماع مجموعة سفراء الدول الإسلامية لدى منظمة الأمم المتحدة اليونيسكو بمقرها في باريس.

وبين أن أحد المقترحين هو دعم الإحتفاء بالذكرى السنوية لميلاد نبي الإسلامي محمد بن عبدالله، و المقترح الثاني إدراج ملف القرآن في سجل ذاكرة العالم.

وأشار سواري إلى ان المقترح الأخير يهدف لمنع بعض الحكومات التي تمنح الترخيص لبعض المتطرفين الذين ينتهكون حرمة القرآن الكريم بتمزيقه أو حرقه أمام الرأي العام العالمي، في تحد صارخ للأمة الإسلامية جمعاء.