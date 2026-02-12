العراق يقترب من استهلاك 8 مليارات م³ من المياه بحلول 2035

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "العراق الأخضر"، يوم الخميس، أن الاستهلاك المدني من المياه في العراق مرشح للارتفاع إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035، مع العمل على معالجة ملياري متر مكعب من مياه الصرف لاستخدامها في أغراض أخرى.

وقال المرصد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن استهلاك العراق من مياه الشرب والاستخدامات المدنية وسقي الحدائق يقدّر بنحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الكمية مرشحة للارتفاع إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035، نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على المياه.

وبيّن أن سياسة الحكومة في ترشيد الاستهلاك وإصلاح الشبكات المتضررة وتقليل الهدر قد تُبقي الاستهلاك عند مستوى 6 مليارات متر مكعب حتى عام 2035، رغم ارتفاع عدد السكان خلال السنوات المقبلة.

وأكد المرصد وجود عمل لتأمين ملياري متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بهدف استخدامها في أغراض أخرى مثل السقي والأنشطة المختلفة.

ونبّه إلى ضرورة الحفاظ على جميع مصادر المياه، في ظل انخفاض مناسيب المياه الواردة إلى العراق وارتفاع نسب الضائعات والهدر، ما يستدعي تغيير السياسات والفعاليات المائية والاعتماد على أساليب حديثة للحفاظ على هذه الثروة.