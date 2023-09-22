العراق .. إيقاف 44 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أُسري وإعادة 9 هاربين الى ذويهم

شفق نيوز/ أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات وبعمليات منفصلة 44 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف اسري، وأعادت (9) أشخاص هاربين الى ذويهم خلال الأيام العشرة المنصرمة من شهر أيلول الجاري.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، بأن مجموع حالات الابتزاز التي تم اقافها خلال الأيام العشرة المنصرمة بلغت (14) حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة (31) حالة.

الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ولرعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين، بحسب البيان.