العراق يفوّج 24 ألف حاج جواً إلى الديار المقدسة

أعلن مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي، يوم الأربعاء، تفويج 24 ألف حاج إلى الديار المقدسة عبر رحلات جوية عدّة.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المطار ومنذ اللحظة الأولى لإعلان هيئة الحج والعمرة تفويج الحجاج، أعلن جاهزيته لتفويج الرحلات وجاهزية صالات المطار ومرافقه الحيوية لاستيعاب أعداد الحجاج.

وأشار، إلى تهيئة المتطلبات والاستعدادات كافة بعد يوم واحد من المباشرة بالرحلات الجوية بداية شهر أيار الحالي، وموضحاً أن مطار بغداد كانت له نجاحات كبيرة في المواسم السابقة وتزامنت العام الماضي مع الزيارة الأربعينية.

وأعلنت وزارة النقل، تسيير خمس رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن يوم الاثنين الماضي، من مطارات البصرة وبغداد والنجف إلى المدينة المنورة، ضمن خطة التفويج الجوي لموسم الحج.

وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت الماضي، انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين من محافظات البصرة وميسان والمثنى، وسط إجراءات خدمية وأمنية واسعة لتأمين تفويجهم إلى الديار المقدسة.