العراق يفوز بمنصب في لجنة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

شفق نيوز/ فاز العراق بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفقا لما أعلنته هيئة السياحة في البلاد اليوم الجمعة.

وذكر بيان الهيئة الصادر اليوم، ان العراق شارك في الاجتماع الـ51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بحضور عدد من وزراء السياحة العرب ومسؤولي القطاع السياحي في الدول الأعضاء،وحقق العراق إنجازا بفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط.

وأوضحت الهيئة، أنه خلال الاجتماع قام وفد العراق برئاسة ناصر غانم مراد رئيس هيئة السياحة، بعقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي.

ووفقا للبيان، فقد قدم الوفد العراقي هدايا تذكارية للمشاركين، شملت نسخا من مدونة "بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، ودليل بغداد السياحي، وسجادًا مزينا بصور لمواقع تاريخية وأثرية عراقية، بالإضافة إلى ميداليات تحمل شعار بغداد عاصمة الثقافة والسياحة العربية".

واشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة "مهمة" لتعزيز مكانة العراق على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية خاصة مع استعداده لاستضافة فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، والتي تمثل فرصة كبيرة لإبراز التراث الثقافي والتاريخي الغني للعراق.