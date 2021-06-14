العراق يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، فوز العراق بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق فاز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) بصفة عضو مناوب للمدّة (2021-2024)".

وأوضح الصحاف، أن "ذلك جاء بعد حصول الدعم من غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الانتخابات التي جرت بشكل افتراضي على هامش اعمال الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي اليوم في جنيف".

وأشار إلى أن "ذلك يأتي أيضاً، للمكانة التي يتمتع بها العراق داخل المنظمة ومجلس إدارتها والمساهمات البناءة في الاجتماعات ذات الصلة".