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العراق يفوز بعضوية اللجنة التوجيهية لإتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-09T09:22:59+0000
العراق يفوز بعضوية اللجنة التوجيهية لإتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة

شفق نيوز/ حقق العراق فوزاً بعضوية اللجنة التوجيهية لإتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة بعد حصوله على أصوات أعضاء دول غرب ووسط آسيا كافة لتمثيلهم في تلك اللجنة.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بعد هذا الإنجاز المهم يصبح للعراق الحق في التصويت على القرارات والمبادرات كافة التي تصدر من السكرتارية العليا للاتفاقية".

وأوضح البيان أن الوزارة "ستتمكن من التقليل من المخاطر التي يمر بها البلد حاليا في ظل ظروف الجفاف والشحة المائية و بالتنسيق والتعاون مع بقية الدول ذات العلاقة والدول الموقعة على الإتفاقية".

هذا ويشارك وفد من وزارة الموارد المائية في اجتماعات المؤتمر الدولي الرابع عشر COP 14 للدول الأطراف في اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة والتي تعقد حاليا في جنيف /سويسرا.

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