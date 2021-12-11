العراق يفقد نصف إنتاجه من الكهرباء بسبب "الغاز الإيراني"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراق، يوم السبت، عن فقدان 9400 ميغاواط، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاج البلاد، نتيجة تراجع كبير في إمدادات الغاز من الجانب الإيراني، مشيرة إلى أن الانحسار سينعكس سلبا على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الكهرباء لديها عقد مع الجانب الإيراني لتزويد العراق بالغاز، إلا ان اطلاقات الغاز تراجعت اليوم إلى 8 ملايين و500 ألف متر مكعب، مما أدى إلى فقدان منظومة الكهرباء 9400 ميغاواط".

وأضاف ان "انحسار الغاز بدا واضحا مع دخول ذروة الحمل لفصل الشتاء".

واشار إلى ان "انحسار الغاز مستمر من الجانب الإيراني، إذ كان يصل ضغط الغاز إلى 25 مليون متر مكعب، لكن الان انحسر إلى 8 ملايين ونصف المليون من أصل 50 مليون متر مكعب وتسبب فقدان الكثير من الطاقة".

وأوضح موسى "لدينا تفاهمات ومفاوضات مع الجانب الإيراني للالتزام ببنود العقد، خصوصا ان الوزارة أعلنت استعدادها الكامل لتسديد جميع مستحقات الغاز المورد الحالي"، مشيرا إلى أن "هناك ديوناً سابقة على الوزارة وشكلت وفوداً حكومية وزارت إيران للتفاوض لجدولة الأموال وتسديدها".

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى ان "وزارة النفط تعمل على خطة وقودية لسد النقص الحاصل نتيجة نقص الغاز، إلا أن هذا غير كافٍ".

ويعاني العراق من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، ويعتمد على الغاز الإيراني بشكل كبير لتشغيل محطات الإنتاج.