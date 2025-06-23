العراق يفقد نصف خزينه المائي في السدود نتيجة الجفاف

شفق نيوز/ اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الاثنين، تراجع الايرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50%، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضاً.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "الخزين المائي للسدود والايرادات المائية في نهري دجلة والفرات انخفضت إلى مستوى دون 50%، نتيجة قلة الأمطار وانخفاض الاطلاقات المائية للمياه من قبل دول الجوار"، موضحة ان "الخزين المائي للسدود انخفض الى دون 50% وخصوصا سد دوكان الذي انخفضت نسبته إلى مليار و600 الف متر مكعب بعد ان كان 4 مليارات متر مكعب من المياه في الأعوام الماضية".

واضافت الهلالي، ان "شبح الجفاف يلوح في الأفق نتيجة العوامل السياسية و البيئية وعدم توصل الدبلوماسية العراقية إلى حلول، لحل ازمة المياه مع الجانب التركي والإيراني"، لافتا الى ان "العراق اتفق بوقت سابق مع الجانب التركي على إطلاق 500 متر مكعب بثانية يومياً من المياه، لكن الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاق".

واشار الى ان "الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب اليوم باستخدام التجارة والاستثمار كورقة ضغط على تركيا لزيادة الاطلاقات المائية على الأنهر".

وبحلول نهاية أيار/مايو، اصبح مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاماً بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية، وتراجع تدفق دجلة والفرات، ما يجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.

وفي وقت سابق، حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بانها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة الى ان تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية المائية في العراق تراجعت الى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو يمثل نصف ما يحتاجه البلد خلال فصل الصيف والمقدر بـ18 مليار، واقل بكثير من 20 مليار التي كانت متوفرة في العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها تقلص تدفقات الأنهار وشح الأمطار الشتوية، وضعف ذوبان الثلوج.