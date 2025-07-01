العراق يفقد نحو 4000 ميغاواط جراء انخفاض كميات الغاز الإيراني المورد

بغداد - شفق نيوز

كشفت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة خلال الساعات الماضية في عموم العراق.

وقال مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء سعد فريح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت تراجعاً كبيراً خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى ما يقارب النصف (25 مليون متر مكعب ) يومياً، مقارنة بالكميات المتعاقد عليها بين البلدين، والبالغة ( 55 مليون متر مكعب) يومياً".

وأوضح أن "هذا التراجع المفاجئ تسبب بخروج عدد من محطات الإنتاج الغازية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان نحو (3800) ميغاواط من القدرة التوليدية الوطنية".

وأضاف فريج أن "وزارة الكهرباء، تبذل جهوداً استثنائية لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتعويض جزء من النقص الحاصل عبر زيادة تجهيز الوقود البديل (زيت الغاز) لمحطات الإنتاج، رغم الفارق مع الوقود الغازي".

وأشار إلى أن "الوزارة تدرك تماماً حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وهي تتابع الأزمة بشكل يومي، وعلى مدار الساعة لتقليل آثارها والعمل على استقرار التجهيز".