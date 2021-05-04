العراق يفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة 10 ايام

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه حظر التجوال سيفرض "إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة أعداد الإصابات في عموم العراق".

وأضاف البيان أن قرار حظر التجوال الشامل، يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.