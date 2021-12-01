العراق يفرج عن 925 نزيلاً خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، يوم الاربعاء، عن إطلاق سراح 925 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي للعام الحالي 2021.

وجاء ذلك في بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأشار إلى أن دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم.

وأضاف البيان، إن ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.