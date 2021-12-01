سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يفرج عن 925 نزيلاً خلال الشهر الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T09:58:58+0000
العراق يفرج عن 925 نزيلاً خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، يوم الاربعاء، عن إطلاق سراح 925 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي للعام الحالي 2021.

وجاء ذلك في بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأشار إلى أن دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم.

وأضاف البيان، إن ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.

 

 

related

تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

Date: 2019-06-02 11:22:29
تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

العدل العراقية تصدر توجيها لقطع الطريق "أمام أي حالة إبتزاز أو تلاعب"

Date: 2021-03-26 11:54:40
العدل العراقية تصدر توجيها لقطع الطريق "أمام أي حالة إبتزاز أو تلاعب"

العدل تعلن الإفراج عن ٢٧٩ نزيلاً خلال الشهر الماضي

Date: 2021-06-01 11:30:01
العدل تعلن الإفراج عن ٢٧٩ نزيلاً خلال الشهر الماضي

وثيقة.. تغييرات بإدارات ثلاثة سجون "كبيرة" في العراق

Date: 2021-06-20 13:11:51
وثيقة.. تغييرات بإدارات ثلاثة سجون "كبيرة" في العراق

العدل تقلّص ساعات الدوام الرسمي بسبب موجة حر غير مسبوقة

Date: 2021-06-29 15:35:04
العدل تقلّص ساعات الدوام الرسمي بسبب موجة حر غير مسبوقة

العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة

Date: 2019-11-04 17:10:35
العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة